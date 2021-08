Ministério lança programa de ‘investimento verde’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério do Desenvolvimento Regional está lançando neste momento o programa “Estratégia Investimento Verde”, que inclui a assinatura de acordos de cooperação técnica com oito associações do setor privado que atuam em projetos de saneamento básico, segurança hídrica e mobilidade urbana geridos pela pasta.

O objetivo dessas medidas é incentivar as empresas a adotar os chamados critérios ASG (ambiental, social e governança) na execução de seus empreendimentos.

O evento tem a participação do ministro Rogério Marinho. O planto é que toda a carteira de novos projetos do MDR a partir de novembro deste ano seja alinhado aos novos critérios, seguindo as melhores práticas internacionais.