Ministério lança ferramenta para proteção de jovens ameaçados de morte

Subordinado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte vai lançar uma ferramenta eletrônica para centralizar e monitorar os dados referentes aos jovens atendidos pela política pública em todo o país.

O projeto deve ser disponibilizado a partir do início de 2022 e foi apresentado nesta terça-feira durante a abertura do encontro de coordenadores gerais e técnicos do programa, em Brasília, promovido pela pasta comandada por Damares Alves.