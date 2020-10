Ministério da Saúde confirma que irá comprar doses da vacina chinesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2020, 16h14 - Publicado em 20 out 2020, 16h01

Como o Radar antecipou na última sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que irá comprar doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, ao Programa Nacional de Imunização (PNI). A informação foi dada aos governadores de estado durante reunião com o ministro Eduardo Pazuello.

De acordo com o ministro, a aquisição será feita após aprovação do imunizante pela Anvisa. A vacina, uma das mais promissoras em fase de testes, é feita pelo laboratório chinês Sinovac, que firmou acordo com o governo de São Paulo.

Na última quinta-feira, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass) cobrou do governo o compromisso de inclusão da vacina de São Paulo no Programa Nacional de Imunizações.

Na avaliação de interlocutores da pasta ouvidos pelo Radar, o anúncio da compra das doses tira o Ministério do centro de polêmicas envolvendo o “uso político” da vacina. Nos últimos dias, declarações divergentes dadas por Jair Bolsonaro e João Doria sobre a obrigatoriedade da vacinação havia acendido o alerta para possíveis repercussões na integração da vacina chinesa ao PNI.