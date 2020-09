Ministério da Justiça terá curso sobre análise patrimonial de criminosos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça, firmou parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, para oferecer um curso online sobre investigação e análise patrimonial de criminosos.

A capacitação online é aberta a todos os profissionais de segurança pública do país que integram o Sistema Único de Segurança Pública e tem como objetivo preparar os profissionais para identificarem patrimônios adquiridos com recursos ilícitos.

Os interessados devem efetuar a inscrição por meio da página do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O curso “Investigação e Análise Patrimonial” , com carga horária de 60 horas-aulas, é composto por quatro módulos : Análise Patrimonial; Base Legal da Investigação Patrimonial, Introdução ao Procedimentos Investigatórios Patrimoniais, e Medidas Cautelares Aplicadas aos Crimes Patrimoniais.

A capacitação favorece, também, a integração entre os órgãos federais e estaduais de segurança pública e contribui para avanço no combate ao narcotráfico e crimes conexos, por meio da difusão de conhecimentos, técnicas e tecnologias relacionadas à investigação patrimonial.

A análise patrimonial é parte da investigação financeira, que tem por objetivo identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas. Trata-se da apuração dos produtos do crime, permitindo o rastreamento de patrimônios em nome do autor e de terceiros (laranjas), auxiliando no processo investigativo da lavagem de dinheiro.

Atacar os recursos financeiros dos criminosos, obstruindo seu uso e retirando-lhes a sua posse, contribui para a prevenção de novas fraudes e outras atividades ilícitas, inibindo o autofinanciamento de delitos.