Ministério da Justiça leiloa fazenda de bicheiro famoso no Mato Grosso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça abriu recentemente o leilão de uma fazenda que foi

do bicheiro Comendador Arcanjo, espécie de Castor de Andrade do Mato Grosso.

Com lance inicial de 30 milhões de reais, a disputa terminará no próximo dia 11.

Arcanjo ficou “famoso” na região ao comandar uma organização envolvida com vários tipos de crimes, como jogo do bicho e lavagem de dinheiro.

O patrimônio de Arcanjo preparado para leilão pela pasta de André Mendonça é estimado em mais de 100 milhões de reais. Milhares de cabeças de gado, por exemplo, já foram vendidas.