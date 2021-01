Ministério da Infraestrutura usou 99,8% do orçamento em 2020

O Ministério da Infraestrutura chefiado por Tarcísio de Freitas, como se sabe, não parou as obras da pasta nem teve cronogramas afetados significativamente pela pandemia.

O resultado do trabalho no ano bateu na casa de 99,8% do orçamento disponível executado em 2020. No ano passado, a dotação final discricionária, aquela usada para investimentos e custeio, ficou em 9,3 bilhões de reais.

Entre as razões para a alta execução, mesmo em tempos de pandemia, estão a criação da Junta de Execução Orçamentária, que a cada dois meses avaliou os resultados dos cronogramas dos órgãos da pasta.