Ministério da Damares visitará local onde criança indígena foi morta no MS

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, participará na próxima quinta-feira de uma diligência com autoridades à cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde uma menina indígena de 11 anos de idade foi brutalmente assassinada no início do mês.

Raíssa Cabreira, da etnia Guarani Kaiowá, sofreu estupro coletivo e teve seu corpo atirado de uma pedreira de 20 metros próxima a aldeia de Bororó, onde ela vivia com a família. Dois homens e três menores foram presos por suspeita de envolvimento no crime, sendo um deles o tio da menina.

Além do ministério dos Direitos Humanos, a diligência a Dourados contará com técnicos do Ministério da Justiça, representantes da Associação dos Magistrados do Brasil e de deputados federais identificados com as causas indígenas e das mulheres.

A ideia da diligência foi da deputada federal Rose Modesto (PSDB-MS), que acionou a Secretaria da Mulher da Câmara pedindo um plano de combate à violência contra os povos indígenas.