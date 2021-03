‘Minha resposta é o silêncio’, diz Nunes Marques após ataques de Gilmar

Alvo de um duro pronunciamento de Gilmar Mendes nesta terça, o ministro Nunes Marques, que votou contra a suspeição de Sergio Moro, rebateu o colega de forma elegante, após ser alvo de ataques diretos. Dizendo que falaria apenas por um minuto por “não gostar da própria voz”, Nunes Marques afirmou que não rebateria tudo o que ouviu de Mendes: “Minha resposta é o silêncio”.

Na sequência, deu outro recado: “Não temo ninguém nesse plano. Só sou temente a Deus”, disse o ministro.

Mendes fez duras considerações contra o voto de Nunes Marques, chegando a citar de forma jocosa o Piauí, estado de origem do novo ministro do STF, ao comentar o voto favorável a Moro. “Isso tem a ver com garantismo? Nem aqui nem no Piauí, ministro Kassio!”, disse Mendes.

“Ao dizer que não é garantismo nem aqui nem no Piauí. Sei que vossa excelência não teve essa intenção de menosprezar um estado como o Piauí”, disse Marques. “Não se sinta ofendido porque não foi essa a minha intenção”, respondeu Mendes.