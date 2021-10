Minas Gerais vai congelar ICMS do diesel, diz Romeu Zema

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 25 out 2021, 16h13 - Publicado em 25 out 2021, 15h47

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) anunciou que vai congelar o ICMS do óleo diesel no estado.

“Considerando que o aumento do valor do combustível, decorrente dos reajustes constantes da Petrobras, tem consequências diretas no custo de vida dos mineiros, o governo de Minas vai congelar o ICMS do diesel a partir desta segunda-feira”, publicou Zema em suas redes.

O anúncio vem em meio a mais um reajuste da Petrobras nos preços de combustíveis, divulgado também neste início de semana.

Os preços da gasolina vão subir pouco mais de 7% na venda às distribuidoras, passando de 2,98 reais para 3,19 reais. Já o diesel sobe mais de 9%, saindo de 3,06 reais para 3,34 reais, valendo a partir desta terça-feira, 26.

O ICMS estadual não tem valor fixo, uma vez que corresponde a um percentual do preço ao consumidor. Logo, quando o produto fica mais caro — como é o caso do reajuste nas refinarias –, o valor do imposto a ser recolhido também aumenta, mesmo que a alíquota fique a mesma.

Isso significa que, mesmo com os novos aumentos do diesel, o governo de Minas Gerais, após o anúncio de hoje, não vai repassar o aumento ao consumidor — o que pode reduzir a arrecadação do estado.