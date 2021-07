Michelle Bolsonaro convocada à CPI? Não agora, pelo menos…

O Radar revelou nesta segunda, com exclusividade, as novas mensagens do celular do policial militar Luiz Paulo Dominguetti que arrastam a primeira-dama Michelle Bolsonaro para a investigação em curso na CPI da Pandemia.

Com a retomada dos trabalhos da comissão nesta terça-feira, o nome da esposa do presidente Jair Bolsonaro deve surgir nos debates pela primeira vez, mas os senadores devem adiar indefinidamente uma eventual convocação de Michelle.

A avaliação da ala majoritária da CPI é que, no momento, não vale a pena levar personagens como a primeira-dama ou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, para o centro das atenções. Não agora, pelo menos.

Mas a mensagem de Dominguetti surpreendeu os integrantes da comissão, que já detinham as informações do celular do vendedor da Davati Medical Supply desde o dia 1º.

“Michele (sic) está no circuito agora. Junto ao reverendo. Misericórdia”, escreveu o PM no dia 3 de março.