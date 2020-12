Mesmo com Natal, comércio encerra 2020 um pouco menos confiante

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar da expectativa de vendas em alta para o Natal, o comércio encerra 2020 um pouco menos confiante. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de dezembro, apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou queda de 0,5%.

Trata-se da primeira redução desde junho, quando o índice havia atingido a mínima histórica. O índice de confiança permanece na chamada zona de avaliação positiva, mas ainda está 20 pontos abaixo do nível pré-pandemia.

A queda é diretamente influenciada por fatores como a redução do benefício emergencial e da pressão sobre custos, refletindo nas expectativas para curto prazo e menor intenção de investimento dos empresários.