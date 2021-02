Mercado viu com ceticismo blefe do impeachment como ato derradeiro de Maia

A cartada de Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao afirmar ontem que colocaria em votação um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, é avaliado como “tensão de véspera” pelo economista e professor da FGV Gesner Oliveira.

“Maia é um político experiente e sabe que faltam dois fatores para tirar o pedido da gaveta. Ele não tem maioria para implementar a estratégia e, além disso, o tema não está suficientemente maduro”, avalia o sócio da GO Associados. O mercado não acha que Maia fará tal coisa e, se fizer, não há chance do impeachment ir para frente, completa Oliveira.

Na visão do economista, com a eventual eleição dos candidatos do Planalto – Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado – haverá um inédito alinhamento de interesses do governo, incluído aí o ministério da Economia, com o Legislativo, o que permite promover grandes reformas. “Se elas não vierem, teremos problemas”, adverte.