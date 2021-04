Mercado imobiliário de São Paulo tem aumento de vendas mesmo com pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na contramão da economia brasileira, arrasada pela pandemia da Covid-19, o mercado imobiliário na cidade de São Paulo anda aquecido.

Levantamento do Secovi-SP aponta aumento de 14,2% na quantidade de imóveis vendidos na capital paulista entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano, o dado mais atual, com relação ao período de setembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Para aproveitar o momento animador do setor, incorporadoras têm investido em apartamento de um quarto, com áreas úteis de 24 m² a 28 m² como fez a Benx Incorporadora nesta quarta-feira.