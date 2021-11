Mercado da indústria criativa se reúne para discutir retomada dos negócios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atingida em cheio pela pandemia da Covid-19, a indústria criativa gera quase 5 milhões de postos de trabalho no país e é responsável por 2,6% do PIB, mas encolheu 5% com o fechamento de cinemas, teatros e museus e a suspensão de shows e espetáculos.

Voltado para os agentes desse segmento, a Organização dos Estados Ibero-americanos e a Secretaria de Cultura do Governo Federal, realizam na semana que vem o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil 2021, um evento online e gratuito, aberto ao público.

A iniciativa acontece nos próximos dias 17,18 e 19, com 115 empreendedores e investidores dispostos a financiar projetos em nove áreas culturais: audiovisual e animação; design; moda; editorial; jogos eletrônicos; música; museus e patrimônio; artesanato e artes cênicas. O objetivo é promover networking e gerar novos negócios. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo seguinte link.