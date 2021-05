Mercadante e ex-governadores petistas já montam plano de governo de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, ex-governadores petistas e Fernando Haddad montaram uma espécie de coordenação no PT para formular o plano de governo de Lula.

A ideia é resgatar ações de sucesso nos estados para nortear o projeto nacional do petista. O trabalho tem ajudado também a mobilizar os quadros do partido para a “guerra eleitoral” com Jair Bolsonaro.