Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

Condenado pelo STF no Mensalão a 7 anos e 2 meses de prisão, o ex-deputado Pedro Corrêa deu entrada na Justiça recentemente com o pedido de baixa: já puxou toda a cadeia do caso. Restam os pecados da Lava-Jato.