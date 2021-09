Mensaleiro ainda tenta conseguir a liberdade no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Até hoje preso por ordem do STF no processo do Mensalão, o mensaleiro Pedro Corrêa deve ter um recurso julgado em breve pela Primeira Turma da Corte.

Corrêa alega que já cumpriu todo o tempo da pena de 7 anos e 2 meses que recebeu no caso. Ele segue em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, segundo sua defesa, porque até hoje não pagou a multa estipulada pela Corte, que hoje está em 4 milhões de reais.

Corrêa — que também foi condenado na Lava-Jato, mas fechou delação — tenta ser solto mesmo sem ter pago a multa milionária imposta pela Corte.