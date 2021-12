Mendonça vai defender no STF o casamento de pessoas do mesmo sexo

André Mendonça disse na sabatina do Senado, há pouco, que vai defender no STF o “direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo”.

“Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Se houver uma discussão no Supremo sobre esse assunto, os senadores podem ter certeza de que respeitarei os mesmos direitos civis”, disse.