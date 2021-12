‘Mendonça passa com folga’, diz aliado; articulação por votos segue

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De um privilegiado interlocutor de André Mendonça nesta manhã de “final de Copa do Mundo” para o indicado de Jair Bolsonaro ao STF.

“Mendonça vai passar com folga no Senado. Pode cravar”, diz.

De onde vem tanta confiança? Do trabalho pessoal de muitas figuras importantes da República que atuam pessoalmente para costurar apoios de senadores neste dia de sabatina. Um deles? O ministro Nunes Marques.

Segundo a fonte, o magistrado tem feito um trabalho pessoal nesta manhã junto aos parlamentares para pedir votos a Mendonça.

Além de visitar parlamentares nesta semana, o magistrado está no telefone conversando com senadores para garantir a vitória do ex-ministro de Bolsonaro.