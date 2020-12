Mendonça liga ao governador de SC e oferece ajuda após ação em Criciúma

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante da mega ação de criminosos que tomaram de assalto a cidade de Criciúma, o ministro da Justiça, André Mendonça, mesmo com coronavírus, telefonou ao governador Carlos Moisés para colocar o Ministério da Justiça à disposição do estado na investigação do caso.

A Polícia Federal já está colaborando com a polícia catarinense na caçada aos criminosos.