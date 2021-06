Mendonça já conversou com 50 senadores sobre STF, diz Malafaia

O pastor Silas Malafaia é um dos principais entusiastas da indicação do nome do chefe da AGU, André Mendonça, para ocupar a vaga de ministro do STF que será aberta no mês que vem com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello.

O indicado por Bolsonaro terá que passar por uma sabatina no Senado e ter seu nome referendado pelo STF. Segundo o pastor, Mendonça está em plena campanha para ocupar o assento. Ele já teria conversado com cerca de 50 senadores sobre a possibilidade de ser indicado pelo presidente.

Na semana passada, durante evento de comemoração dos 110 anos da igreja Assembleia de Deus em Belém, no Pará, Bolsonaro voltou a se comprometer com a promessa de campanha de indicar uma pessoa “terrivelmente evangélica” para a vaga de ministro do Supremo.

Na ocasião, contudo, ele evitou adiantar o nome de seu escolhido. Malafaia é um conselheiro próximo ao presidente e disse à coluna que o martelo sobre a indicação de Mendonça já está batido.

Ainda de acordo com pastor, o anúncio só não teria sido feito ainda em razão de um acordo firmado entre Bolsonaro e o presidente do STF, Luiz Fux, que teria pedido, por uma questão de respeito a Marco Aurélio Mello, que o nome fosse divulgado mais próximo da aposentadoria do magistrado, prevista para 12 de julho, quando ele completa 75 anos de idade.

“O presidente já liberou o Mendonça para conversar com os senadores. Bolsonaro falou pra mim no avião quando voltávamos do Pará que só não tinha divulgado o nome no evento em Belém em respeito ao acordo com o Fux, de só anunciar o André quando o outro (ministro) se aposentar”, disse Malafaia.