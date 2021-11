Mendonça faz dieta para perder os quilos que ganhou com Alcolumbre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na geladeira há quatro meses, André Mendonça descontou toda a frustração na comida. Recentemente, contratou um nutricionista, mas só perdeu dois quilos para a sabatina.

Bastante contrariado, Davi Alcolumbre anunciou nesta semana que o escolhido de Jair Bolsonaro para o STF passará pela CCJ na próxima semana.

O senador do Amapá, segundo aliados, tentará obter votos para reprovar Mendonça até os últimos momentos da votação no plenário do Senado.