Meirelles: ‘autonomia do BC é dos mais importantes avanços institucionais’

Presidente do Banco Central durante o governo Lula e atual secretário de Fazenda do governo de João Doria, Henrique Meirelles comemorou a aprovação nesta quarta-feira do projeto de lei que estabelece a autonomia formal da instituição.

“A aprovação da autonomia do Banco Central pelo Congresso é um dos mais importantes avanços institucionais dos últimos anos. Alinha o Brasil às economias mais relevantes do mundo e contribui para gerar estabilidade, maior confiança na nossa economia e atrair investimentos”, escreveu Meirelles nas redes sociais.

Meirelles, que foi ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer, disse que a independência do Banco Central dá tranquilidade para a instituição “tomar as decisões corretas e fazer o melhor para o país com base somente em dados técnicos – como deve ser o trabalho de uma autoridade monetária”.

“A autonomia agora expressa em lei garante que o Brasil continuará a ter um Banco Central técnico, focado em sua missão constitucional e livre de qualquer influência externa”, afirmou.