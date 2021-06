Mega projeto imobiliário em SP lança novo residencial de R$ 440 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Maior empreendimento imobiliário da América Latina, o Parque Global acaba de colocar mais um residencial no mercado nesta semana, em São Paulo.

A Ibirapuera — quarta das cinco torres de apartamentos do complexo — teve seu lançamento antecipado em um ano, diante do sucesso de vendas das três primeiras. Só esta unidade pode render 440 milhões de reais. Os prédios valem, no total, 2,3 bilhões de reais.

As duas primeiras torres já foram 100% comercializadas e a terceira, que foi lançada em fevereiro, está 70% vendida.

O projeto fica em um terreno de 218 mil m² às margens do Rio Pinheiros e terá ainda um shopping center e um complexo de inovação, saúde e educação, com Valor Geral de Vendas (VGV) total de 11,5 bilhões de reais. O cronograma de obras, aliás, está antecipado em seis meses.