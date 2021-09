‘Me vejo preparado para vencer as prévias’, diz Eduardo Leite

Depois de João Doria formalizar nesta segunda sua inscrição nas prévias do PSDB para a Presidência da República, nesta terça o partido divulgou a carta de inscrição de Eduardo Leite.

“Me vejo preparado não só para enfrentar, mas para vencer as prévias e, depois, as eleições”, diz o tucano. “É hora de superar a política do ‘uns contra os outros’ e partir para o todos contra os problemas do Brasil”, segue Leite.