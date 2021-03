MDB troca comando da Fundação Ulysses Guimarães

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova diretoria da Fundação Ulysses Guimarães toma posse nesta segunda-feira. O deputado federal Alceu Moreira assumirá como presidente da entidade de formação política do MDB. O ex-ministro Eliseu Padilha assumirá como diretor de relações institucionais. A composição vale para o biênio 2021-2023.

A senadora Simone Tebet, tutora em grupos de renovação política, será a nova vice-presidente de formação política. Vaga que já foi de caciques como Eliseu Padilha. Com Simone na FUG, o MDB mostra que coloca lupa nos quadros que podem contribuir e até compor chapas majoritárias no projeto do partido para 2022.