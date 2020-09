MDB lidera em número de candidaturas para o pleito de 15 de novembro

Há trinta e três partidos aptos a disputar as eleições municipais deste ano e, adivinhe, o MDB saiu na frente. O partido lançou 44.148 candidatos a prefeito e vereador, ou 8.14% do total.

Na sequência dos dez primeiros figuram o PSD de Gilberto Kassab, com 39.044 candidaturas. Depois o PP, com 37.795, o DEM com 32.604, o PSDB com 32.519, o PT com 31.036, o Republicanos com 28.237, o PDT com 28.120, o PL com 27.880 e finalmente o PSB com 26.302 candidaturas.

O ranking foi elaborado pela plataforma Confirma e teve como referência as 544.288 candidaturas divulgadas pelo TSE no domingo.