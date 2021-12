MCTI lança chamada pública para desenvolvimento de parques tecnológicos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lança nesta segunda-feira uma chamada pública para destinar 180 milhões de reais para o desenvolvimento de parques tecnológicos em operação e em implementação no Brasil. O evento ocorre a partir das 10h, na sede da Fiesp, em São Paulo, com a participação do ministro-astronauta Marcos Pontes.

Os recursos sairão do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico — 100 milhões de reais para os que já abrigam cinco ou mais empresas e 80 milhões para projetos em fase de implantação. Segundo o ministério, a última chamada pública para parques tecnológicos foi realizada em 2013.

“Os parques tecnológicos do Brasil são polos de inovação que geram conhecimento e transformam a pesquisa científica em riqueza, empregos e nota fiscal”, diz Pontes.