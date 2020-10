Marinho é homenageado por 200 empresários do Norte e Nordeste

Nesta sexta, o ministro Rogério Marinho foi homenageado em evento com mais de 200 empresários das regiões Norte e Nordeste. Participaram do convescote ainda dez deputados federais, além do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, o relator do orçamento, Márcio Bittar, e os senadores Tasso Jereissati e Cid Gomes.

No evento foi lançado o edital de licitação da última etapa do Projeto de Integração do São Francisco – O Ramal do Apodi.

Marinho também debateu com os presentes as propostas em elaboração no governo para apoiar os setores produtivos das regiões Norte e Nordeste.

Uma das medidas discutidas é a reformulação dos Fundos de Desenvolvimento Regional. A ideia é que eles passem a atuar na estruturação de projetos para a captação de investimentos privados em infraestrutura. Também foram debatidas propostas para a renegociação das dívidas de empreendedores com os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO).

O objetivo é permitir aos bancos administradores – Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil, respectivamente – a concessão de descontos nesse tipo de operação.

A projeção é que a medida poderá beneficiar 300.000 pessoas físicas e jurídicas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste com descontos de até 70% do valor total dos créditos a serem renegociados, com prazo de quitação de até 120 meses.

Essa medida não impactará no patrimônio dos Fundos por ser uma recuperação de crédito decorrente de dívidas já provisionadas ou lançadas totalmente em prejuízo.

Por fim, o Ministério do Desenvolvimento Regional discutiu a proposta de renegociação das dívidas de R$ 49 bilhões referentes às debêntures e ações concedidas a cerca de 1.700 empresas por meio dos Fundos de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Nordeste (Finor). A medida tem como objetivo recuperar parte dos valores devidos e os setores mais beneficiados são rural, agroindustrial e industrial.