Marinha sonha com novos tanques para substituir ‘fumacê austríaco’

Apelidados de fumacê, os tanques SK-105 Kürassier fabricados na Áustria são verdadeiras peças de museu. Os austríacos já desativaram seus veículos há trinta anos.

Depois do vexame internacional que foi o desfile esfumaçado de entrega ao presidente Jair Bolsonaro do convite para a Operação Formosa, os militares da Marinha querem um novo tanque sobre rodas, que pode ser do mesmo modelo escolhido pelo Exército Brasileiro.

Segundo uma fonte da caserna, a situação dos tanques do Corpo de Fuzileiros Navais é classificada como “preocupante”. Só alguns estão em condição de rodar e o número dos que podem atirar é ainda menor.

“Não existem condições de serem empregados em nenhuma operação. Espera-se que novos veículos sejam adquiridos em breve”, diz uma fonte ouvida pelo Radar.