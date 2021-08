Marinha nega que desfile de blindados tenha relação com voto impresso

Depois de receber críticas pela realização de um desfile de blindados de guerra na Praça dos Três Poderes no mesmo dia em que o Congresso votará o polêmico projeto do voto impresso, a Marinha anunciou há pouco que desistiu de levar os veículos até o Planalto.

Segundo o Centro de Comunicação Social da Marinha, 14 viaturas que já estão em Brasília, ficarão “em exposição” durante esta terça-feira “em frente ao prédio da Marinha na Esplanada dos Ministérios”.

“Cabe destacar que essa entrega simbólica foi planejada antes da agenda para a votação da PEC 135/2019 no Plenário da Câmara dos Deputados, não possuindo relação com a mesma, ou qualquer outro ato em curso nos Poderes da República”, registra a nota.

Segundo a Marinha, “a Operação é realizada desde 1988, no Campo de Instrução de Formosa (CIF), com o propósito de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica, de pronto emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Este ano, de forma inédita, haverá também a participação de meios do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, de modo a incrementar a interoperabilidade das Forças Armadas do País”.

“Anualmente, diversas autoridades dos Poderes da República são convidadas para assistir ao dia de Demonstração Operativa, que, este ano, ocorrerá em 16 de agosto. Serão convidados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado, bem como os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além de diversas autoridades”, segue a nota.

“A entrega do convite ao Presidente da República foi planejada para contemplar um comboio composto por algumas das principais viaturas, cujo total da Operação é 150, e que iniciaram o deslocamento para o Planalto Central desde o dia 08 de julho. Desse comboio, 14 viaturas ficarão em exposição durante essa terça-feira (11), em frente ao prédio da Marinha na

Esplanada dos Ministérios. Os eventos buscam valorizar e apresentar, à sociedade brasileira, o aprestamento dos meios operativos da nossa Marinha”, diz a Marinha.