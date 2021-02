Marinha faz concurso para sargentos músicos e contrata tenor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais.

Ao todo, são 33 vagas para músicos. Além de vagas para candidatos que dominam instrumentos como clarinete, saxofone, trompa e trombone, a Marinha vai contratar um tenor.

Os candidatos aprovados no concurso e classificados dentro do número de vagas serão incorporados como praça especial na condição de aluno do curso de Formação de Sargentos.

Durante o curso, serão proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração.

Os músicos terão de prestar compromisso de honra e aceitação dos deveres militares, que são dedicação e a fidelidade à Pátria, culto aos símbolos nacionais, probidade e a lealdade, disciplina e o respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens e obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.