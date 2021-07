Maria Rita lança single com Fred Camacho, autor de sucessos da cantora

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parceiros de estrada, o cantor e compositor Fred Camacho e a cantora Maria Rita lançam, nesta sexta, o single inédito ‘Fale quem quiser’.

A canção é a primeira gravação conjunta de Maria Rita e o sambista, que já é autor de várias obras interpretadas por ela, como o sucesso ‘O que é o amor’ (com coautoria de Arlindo Cruz e Maurição).

‘Fale quem quiser’, nas palavras do próprio artista, é a declaração de amor e sintonia entre um casal, que se completa em todos os sentidos no presente e têm os melhores planos para o futuro. Uma conversa leve de que, juntos, farão tudo dar certo.

A nova música tem arranjo por Rafael dos Anjos e mixagem e masterização por Roberto Junior. A novidade estará em todas as plataformas digitais de música.

O lançamento de agora também foi escrito com o ‘hitmaker’ do samba, Leandro Fab, e é o terceiro single de trabalho de Fred Camacho, que se prepara para anunciar o aguardado segundo álbum ainda em 2021, com produção de Pretinho da Serrinha.

Em dezembro de 2020 ele já havia lançado “É Hora”, gravado com o amigo Xande de Pilares, e, em fevereiro, regravou o clássico “Lente de Contato”, ao lado de ninguém menos que Zeca Pagodinho.