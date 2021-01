Marcos Pontes vai à Índia para lançamento de satélite fabricado no Brasil

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, viaja para a Índia dia 21 de fevereiro e só volta dia 3 de março. Ele vai acompanhar o lançamento do satélite Amazônia-1. Marcos Pontes vai visitar as cidades de Nova Delhi, Bangalore, Chennai e Sriharikota, para cumprir agenda de reuniões com autoridades governamentais e para visitar as instalações de ciência e tecnologia do país.

O satélite Amazônia-1 foi embarcado para a Índia no final de dezembro, em um avião da Emirates, no Aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo. A previsão de lançamento do satélite para o espaço é ainda em fevereiro. O Amazônia-1 é o primeiro satélite de observação da Terra projetado, testado e operado pelo Brasil. O aparelho vai gerar imagens do planeta a cada cinco dias. As informações colhidas pelo satélite poderão ser usadas em uma infinidade de aplicações, entre elas na área de segurança, como a vigilância das fronteiras secas e nos oceanos. O satélite também será usado na proteção do meio ambiente, no monitoramento de secas, enchentes e incêndios florestais. Os dados de satélites são usados para instrumentalizar operações de forças armadas e de polícias. A visita do ministro à Índia acontece em um momento importante, já que é um dos países que fornecem vacinas e componentes para fabricação de vacinas. Para o Brasil, a Índia liberou a exportação comercial de vacinas contra a Covid-19, da AstraZeneca. As vacinas são fabricadas pelo laboratório indiano Serum e no Brasil são processadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).