‘Março tem tudo para ser pior’, diz representante dos secretários de Saúde

“O momento é de extrema dificuldade. Infelizmente, o recorde de registro de óbitos não deve ficar com o dia 25/02/21. Março tem tudo para ser ainda pior”. Quem fala é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula.

Lula, que é secretário de Saúde do Maranhão, esteve nesta quinta em Brasília, em reunião com Eduardo Pazuello e vê o atual momento de aceleração da pandemia com grande preocupação.

“Paradoxalmente, apesar de termos iniciado a vacinação, vivemos o pior momento desde o início da pandemia. Nunca tantos estados viveram a situação de estar à beira do colapso ao mesmo tempo”, disse ao Radar.