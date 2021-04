Marco Aurélio libera ação sobre suspeição de Moro contra Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Marco Aurélio Mello acaba de devolver para julgamento a ação que julga a suspeição de Sergio Moro o julgar o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Como se sabe, o Supremo já formou maioria para manter a decisão da Segunda Turma que declarou o ex-juiz da Lava-Jato parcial, mas o julgamento havia sido suspenso por um pedido de vista do decano.

Agora, o caso poderá ser concluído com a inclusão do processo em pauta, função que cabe ao presidente, ministro Luiz Fux.