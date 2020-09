Marco Aurélio decidirá sobre pedido para que governo controle queimadas

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, será o relator do pedido apresentado pela Rede Sustentabilidade para que governo de Jair Bolsonaro elabore um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia dentro de dez dias e a enviar uma força-tarefa “condizente com o tamanho do desafio” para essas regiões em cinco dias.

Na ação, o partido solicita que o STF determine a criação de uma “Sala de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais e para monitorar, de modo transparente e público, a atuação administrativa para o controle dos focos de incêndio no Pantanal e na Amazônia” e nomeie uma comissão de especialistas que relatarão, ao público em geral e à Corte a cada 5 dias, a situação e as providências tomadas pelo governo.

“O que faz o governo federal para controlar o problema? Ao que parece, apenas torce para a providência divina mandar chuva para as regiões, sem que haja qualquer respaldo científico nesse sentido”, afirma a legenda.