Marcelo Miller assume defesa de investigado no esquema do Rio

Causou desconforto na Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia de que um dos investigados no suposto esquema de corrupção em contratações do setor de saúde realizadas no governo de Wilson Witzel contratou o ex-procurador e advogado Marcelo Miller.

Para quem não lembra, Miller ficou conhecido pelo episódio envolvendo a delação de executivos da J&F. O ex-procurador chegou a integrar a força-tarefa da operação Lava Jato na gestão de Rodrigo Janot.