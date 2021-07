Com avanço da vacina, Maratona do Rio já tem 20 mil pré-inscritos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Maratona do Rio, marcada para acontecer entre 8 e 12 outubro, abriu pré-cadastro para atletas que pretendem correr presencialmente as cinco provas do evento. Além da tradicional maratona de 42 quilômetros, haverá provas também de 5, 10, 21 e um desafio de 63 quilômetros.

A confirmação ainda depende do avanço da vacinação, mas nos bastidores a realização é dada como certa, já que a prefeitura da capital fluminense está adiantada no processo de imunização por idades. A maratona está entre os eventos considerados testes para a retomada desse tipo de atividade.

As pré-inscrições foram abertas em 29 de junho e até o momento pelo menos 20 mil pessoas já se cadastraram no site de maneira gratuita. A organização explica que o pré-cadastro não garante a participação nas provas, mas somente a preferência na realização das inscrições quando elas forem abertas.

Protocolos sanitários estão sendo desenvolvidos para todas as fases das provas, das entregas dos kits, passando pela corrida em si até a premiação. Outra medida será a redução do número de participantes em cada prova. Quem não se sentir à vontade para correr presencialmente, mas ainda assim queira competir, a opção é correr sozinho e usar um aplicativo de celular gratuito para aferir o tempo e a distância percorrida.