Manifesto pela harmonia dos poderes tem guerra de versões

Virou uma confusão só a possível divulgação, nos próximos dias, de um manifesto assinado por entidades empresariais em defesa da harmonia entre os poderes.

Com a decisão de Paulo Skaf de deixar para sexta a divulgação do texto, as diferentes partes que atuavam na construção da nota decidiram vazar versões informais do documento mesmo assim. Resultado: há na praça diferentes narrativas do que poderá vir a ser o manifesto.

“Os textos divulgados não são as versões mais atualizadas”, diz uma fonte ligada ao grupo que articula o manifesto.

Com tanta confusão e textos desautorizados circulando, a turma do governo que torcia contra a mobilização de entidades empresariais já conseguiu uma vitória: o tumulto está instalado.