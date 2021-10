Malafaia ironiza Renan por tirá-lo de relatório da CPI

Atualizado em 21 out 2021, 10h13 - Publicado em 20 out 2021, 10h58

O pastor Silas Malafaia ironizou há pouco o fato de o relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros, não ter incluído seu nome no relatório da comissão que será apresentado nesta quarta-feira. O documento irá indicar um grupo de 66 pessoas que teria cometido crimes no curso da crise sanitária no país, entre elas o próprio presidente Jair Bolsonaro. Havia a expectativa de que Malafaia figurasse entre os apontados como colaboradores para o descalabro da pandemia e seus mais de 600.000 mortos.

Renan ainda não explicou o motivo para a retirada do nome do religioso, um dos principais apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro e que utilizou suas redes sociais para disseminar informações incorretas sobre a pandemia e os cuidados que a população precisaria tomar para evitar o vírus. Renan avisou da retirada do nome do pastor na manhã desta quarta, momentos antes de chegar à sala da comissão onde a íntegra do relatório de 1.180 páginas será lido.

Nas redes sociais, Malafaia fez troça do senador. “Poxa, Renan me tirou do relatório final da CPI da safadeza”, escreveu o pastor em seu perfil no Twitter.