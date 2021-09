Mais um prefeito bolsonarista é flagrado pela PF com dinheiro vivo

Preso na manhã desta terça-feira com mais de 400.000 reais em dinheiro vivo em uma operação deflagrada pela PF, o prefeito de São Mateus (ES), Daniel Santana, chamou atenção há pouco mais de três meses durante um evento oficial com a presença de Jair Bolsonaro, na cidade capixaba.

Bolsonarista, o prefeito quebrou o protocolo ao discursar por mais de 20 minutos e fez questão de homenagear o presidente com uma placa. Além disso, chamou um artista da cidade para cantar uma “pisadinha” que fazia referência à parceria entre Bolsonaro e o “prefeito da periferia”. O refrão repete “o mito chegou”.

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Minucius desmantelou uma organização criminosa dedicada ao cometimento de fraudes licitatórias, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A investigação obteve provas indicando que o prefeito de São Mateus organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, que começou no seu primeiro mandato (2017-2020) e se perpetuou no atual.

A PF constatou que houve direcionamento fraudulento de licitações nos segmentos de limpeza, poda de árvores, manutenção de estruturas e obras públicas, distribuição de cestas básicas, kits de merenda escolar, aluguel de tendas, dentre outros. E que algumas delas contavam com verbas federais que deveriam ter sido aplicadas no combate à pandemia de Covid-19. As empresas vencedoras deveriam pagar entre 10% e 20% do valor de cada contrato em propinas. No total, foram identificados cerca de 43 milhões em contratos celebrados pelo município.

Em tempo: no fim de agosto, outro prefeito bolsonarista, Gilmar João Alba, de Cerro Grande do Sul (RS), foi flagrado com 505 mil reais em espécie no aeroporto de Congonhas (SP) e foi alvo de uma ação da PF dias depois.