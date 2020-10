Mais novo partido do Brasil, UP lança candidaturas em 10 Estados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 set 2020, 20h32 - Publicado em 1 out 2020, 15h32

O leitor que perdoe o trocadilho, mas não é exagero dizer que o UP, mais novo partido político do Brasil, terá pela frente uma eleição cheia de “altas aventuras”.

Autorizada pelo Justiça Eleitoral em dezembro de 2019 a disputar as eleições, a Unidade Popular lançou candidaturas a prefeito em 15 municípios de 10 Estados. Em 18 municípios, alguém do UP compõe chapa como vice-prefeito. O partido disputa ainda assentos na câmara de vereadores de 100 municípios.

As capitais Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Maceió (AL), Recife (PE) e Teresina (PI) contarão com candidaturas ao paço municipal. O partido de esquerda tem como uma das principais bandeiras a moradia popular.

É em Pernambuco onde o partido conseguiu maior adesão. Caruaru e Jaboatão dos Guararapes contam com chapas-puras. A capital Recife terá um candidato a vice prefeito. Há ainda outros 20 candidatos a vereador em diversos municípios do Estado.

As informações são do TSE e foram compiladas pelo economista Arthur Fisch. Consultor de inteligência eleitoral da plataforma Confirma, ele também atua como pesquisador da FGV, onde participou do desenvolvimento da base de dados eleitorais CEPESPData.