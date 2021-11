Futuro cacique de Jair Bolsonaro no PL, Valdemar Costa Neto esteve há pouco no Planalto. Como não poderia ser diferente, foi despachar no balcão de cargos e verbas do palácio, administrado pela ministra Flávia Arruda que é colega dele de partido.

Horas depois da conversa com a ministra, o partido anunciou novamente a filiação de Bolsonaro.