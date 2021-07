Mais de 90% dos professores já tomaram primeira dose, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa feita pela startup Quero Educação com escolas públicas e privadas em todo o país mostrou que 93% dos profissionais do segmento no Brasil já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

O percentual é uma média das doses aplicadas pelos estados nessa parcela da população. A maioria das UFs está com uma média de vacinação de primeira dose de 90% dos trabalhadores da educação.

Atualmente, os estados com os maiores percentuais são Alagoas (99%), Pernambuco (98%) e Roraima (97%). A vacinação dos professores e trabalhadores da educação é apontada por especialistas como uma forma de garantir a retomada segura das aulas presenciais nas escolas.

A pesquisa foi realizada com 3.380 escolas públicas e privadas cadastradas no MEC, entre os dias 1 e 15 deste mês.