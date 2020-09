Maioria do TRE do Rio vota por inelegibilidade de Crivella

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já tem maioria de votos para tornar o prefeito e atual candidato à reeleição Marcelo Crivella, do Republicanos, inelegível. Os fatos dizem respeito à participação dele em um evento de 2018, em que ficou configurado o uso eleitoral para fazer campanha para o filho dele, então candidato a deputado federal.

Seis dos sete integrantes da Corte eleitoral viram o crime de abuso de poder político e conduta vedada na realização de um evento na quadra da escola de samba Estácio de Sá, quando foi feito um encontro com equipes da Comlurb, responsável pela limpeza urbana do Rio — conforme apontado pela denúncia do Ministério Público Eleitoral.

Segundo o MP, durante o evento, Crivella “pediu expressamente apoio político eleitoral” à candidatura de seu filho, Marcelo Hodge Crivella, e de Alessandro Silva da Costa, então candidato a deputado estadual. Para os investigadores, o prefeito usou os funcionários da Comlurb para fazer um “comício eleitoral em favor da candidatura de seu filho”.

O julgamento não foi concluído pois houve pedido de vista. O desembargador prometeu levar seu voto na sessão desta quinta-feira. Fontes da Justiça Eleitoral fluminense avaliam como de suma importância a conclusão do caso antes que o período eleitoral comece. Pela lei, os crimes apontados pelo MP sujeitam os políticos à inelegibilidade por oito anos e multa, além da anulação dos votos.

Confirmado o resultado do julgamento, a defesa de Crivella poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e ao STF. Pela lei da Ficha Limpa, contudo, a partir da decisão do TRE, colegiada, já fica impedido o registro da candidatura.