Maioria de investidores acredita que PEC Emergencial não será fatiada

Para 77% dos investidores ouvidos por uma pesquisa divulgada hoje pela XP, não haverá fatiamento da PEC Emergencial, com votação de todos os pontos de uma vez, na mesma proposta. Já para 23% dos entrevistados haverá fatiamento, com contrapartidas a serem apreciadas depois.

Quanto a expectativa para o auxílio emergencial na PEC, 61% acreditam que ele ficará excluído do teto em 2021, com limite de seu impacto fiscal. Outros 39% acreditam que ele ficará excluído do teto em 2021, mas sem limite do impacto fiscal.

A expectativa é de que o programa Bolsa Família na PEC fique fora dos gatilhos para 42%, fique fora do teto de gastos para 2021 para 31% e fique como está hoje para 26%. A pesquisa ouviu 154 investidores institucionais, entre gestores, economistas e consultores, no dia 3 de março.