Maia retoma interlocução com governo a partir do líder Ricardo Barros

A rusga entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes pode trazer certa normalidade na relação entre Executivo e Legislativo, ao contrário do que prega os apocalípticos.

O governo trocou um líder sem poder na Câmara, apesar do apreço de Jair Bolsonaro, mas que vivia à margem na relação de comando com o parlamento.

Victor Hugo foi substituído por um parlamentar experiente nessas tratativas, pragmático e com acesso aos canais devidos dos dois lados.

Ricardo Barros, ligado ao Centrão, ganhou a confiança do presidente e posa ao lado de Bolsonaro nos atos de governo. E tem acesso a Maia, com quem tem trocado articulações. E deu uma estocada leve no antecessor.

“Essa questão (do Maia com o Guedes) não muda nada, nada! Não aconteceu nada. O Maia não disse que não fala mais com o governo. Disse que não fala mais com o Guedes. Ele foi claríssimo. E comigo agora na liderança, o governo terá uma interlocução que antes não tinha. Agora, o Maia fala com a gente, e a gente fala com o Guedes. Sem problema”, disse Barros ao Radar.

O novo líder do governo na Câmara enxerga até ganho no episódio.

“Talvez até melhore e flua mais essa relação. Isso porque o presidente da Câmara vai lidar com quem tem diálogo mais aberto e franco”.