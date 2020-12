Debate da reeleição desgasta Maia e Alcolumbre nas redes — números

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um estudo da Buzmonitor com base em postagens nas redes sociais mostra que o debate sobre a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado teve seu pico no dia 30 de novembro. Quase um terço de todos os compartilhamentos envolvendo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estiveram concentrados naquela segunda-feira, quando o assunto ganhava fôlego.

Dali em diante, Rodrigo Maia superou seis vezes Davi Alcolumbre no número de menções nas redes sociais – 17.620 contra 2.730. Não que se trate de algo a comemorar, uma vez que 58,2% dos comentários envolvendo o presidente da Câmara foram negativos. Alcolumbre é ainda mais criticado, com 71,6% das menções tendo caráter negativo.

Dentre os termos mais usados em posts que mencionaram Maia figuram o presidente da república, a Rede Globo e o Nordeste. O STF, onde se deu a batalha em torno de sua naufragada possibilidade de reeleição, rendeu uma mera 11ª posição no ranking, com 1.760 menções. Quase o mesmo volume foi atribuído a Alcolumbre: 1.704 posts envolvendo o presidente do Senado e o Supremo.

Quem chamou a atenção por ficar de fora foi a pandemia. Quase não há citações a vacinas ou institutos de pesquisa, muito menos ações emergenciais, como pacotes de estímulo e controle da economia.