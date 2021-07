Maia diz que Onyx é ‘incompetente’ para cuidar do problema do Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia usou o Twitter para criticar o ministro Onyx Lorenzoni, que está de saída da secretaria-geral da presidência do governo de Jair Bolsonaro.

Maia questionou a capacidade de gestão pública de Onyx à frente dos ministérios que comandou. “Alguém poderia me dar um exemplo de alguma coisa boa que o Onyx fez à frente da Casa Civil e do Ministério da Cidadania?”, perguntou.

A expectativa é que o Planalto recrie o ministério do Trabalho para acomodar Onyx, tido como um dos principais aliados do presidente desde a sua eleição.

Maia fustigou o ministro mais uma vez, dizendo que ele não estaria à altura do desafio que é comandar a pasta do Trabalho, responsável pelo combate ao desemprego.

“Bolsonaro colocou um incompetente para cuidar do principal problema do Brasil que é a questão do emprego”, disse Maia.